Per emprender d’enconuscher in l’auter ma era per vesair co ils dus servetschs lavuran, han ils pumpiers Sursassiala ed il servetsch da salvament Surselva organisà in exercizi communabel.

L’ambulanza en la Cadi vegn manada dapi in temp era da pumpiers. Quai surtut durant la stagiun bassa e durant la notg. Uschia datti adina dapli muments, nua che pumpiers ed ils servetschs da salvament e sanitad han da collavurar. Per optimar questa collavuraziun saja necessari d’enconuscher in l’auter, di il manader dal servetsch da salvament Surselva Alex Gisler. Uschia sa mussia nua che mintga organisaziun haja sia fermezza, e nua ch'i saja necessari d’optimar.

RTR ha filmà l'exercizi a Mustér en 360°. Sche vus guardais quest video cun Voss telefonin, lura smatgai sin il titel dal video, lura s'avra l'app da youtube e Vus pudais guardar il video en 360°.

Co guardar videos da 360 grads? Videos da 360 grads pudais Vus il meglier guardar cun Voss telefonn. Cun muventar quel pudais Vus eleger sez en tge direcziun che Vus vulais guardar. Medemamain èsi er pussaivel da guardar ils videos vid il desktop, là sto dentant vegnir muventà il purtret cun la mieur. Ils videos datti er sin nossa pagina da Facebook, il link avra en ina nova fanestra u sin noss chanal da Youtube, il link avra en ina nova fanestra.

RTR mussa en in video da 360° co l'exercici ha vesì ora

Surtut lauds per lavur dals pumpiers

La collavuraziun haja funcziunà propi optimal. Uschia haja el survegnì resuns da la REGA ma era dals medis da chasa da la Cadi che tut funcziuna il mument bain, di Alex Gisler. Ma optimar possian ins adina. Uschia saja era impurtant da savair tgi che ha tge equipament en ils autos. Dus posts da lavur da l'exercizi s’occupan perquai d’ina vart cun l’ambulanza e tut ils utensils, e da l'autra vart cun ils autos da pumpiers e tut ils utensils avant maun. Tenor il cumandant dals pumpiers Gion Tenner saja la collavuraziun sa mussada sco buna.

La stad stà bler da far

Il servetsch durant la stad 2020 saja stà per part intensiv per ils pumpiers. Uschia hajan els regularmain gìu da sa gidar cun il servetsch da salvament. Durant la stagiun auta saja stà pli pauc da far per ils pumpiers, conferma Gion Tenner.

Ma il servetsch da 24 uras a Mustér na saja betg adina simpel da realisar. Surtut la mancanza da persunas dal fatg saja la sfida principala per in tal servetsch d’ambulanza permanent per la Cadi, di Alex Gisler. Ma els sajan sin buna via e surtut fitg cuntents che la collavuraziun funcziuna – pertge quella saja probabel unica en l’entir chantun Grischun.