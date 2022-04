Las debattas dal Cussegl grond vegnan en l'avegnir translatadas a moda simultana. Suenter lungas discussiuns e blers votums han deputadas e deputads decis quai tard il suentermezdi.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Trilinguitad en Cussegl grond Debattas vegnan translatadas simultan 21.04.2022 Cun audio

La proxima sessiun extra muros dal Cussegl grond ha lieu a Claustra. Quai han deputadas e deputads decis definitivamain – dentant era Val Son Pieder ha survegnì vuschs:

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Zercladur 2023 Il Cussegl grond va extra muros a Claustra 21.04.2022 Cun audio

Ura da dumonda pulpida

En tut han deputadas e deputads inoltrà 24 dumondas a la regenza grischuna. Quellas han ils cussegliers guvernativs respundì curt e bun ina suenter l’autra l'avantmezdi.

Regenza crititgescha SECO

La regenza grischuna crititgescha il Secretariat da stadi per l'economia SECO. Quel n'haja betg realisà svelt avunda las sancziuns cunter la Russia. L’uffizi da taglia grischun haja gia l’entschatta mars vulì annunziar facultads da persunas pertutgadas da las sancziuns. Tenor il SECO n'hajan las autoritads da taglia betg stuì far quai – pir l’entschatta avrigl haja il SECO lura prendì encunter las annunzias da l’uffizi da taglia grischun. La regenza grischuna ha pronunzià questa critica en sia resposta sin la dumonda urgenta dal deputà Lukas Horrer.

Sto Urs Schwarzenbach er pajar taglia en il Grischun?

La regenza na vul betg tradir, sch’i marscha en il Grischun ina procedura da taglia cunter Urs Schwarzenbach. A Turitg sto l'hotelier e commerziant d'art pajar suenter taglias da radund 140 milliuns francs.

audio Per tadlar: curt e cumpact 01:29 min, aus RTR Audio vom 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 29 Sekunden.

Dependent dal gas russ

Il Grischun saja dependent dal gas russ, ha ditg cusseglier guvernativ Mario Cavigelli oz en l’ura da dumondas. Quai valia per tschertas branschas e per chasadas en la Val dal Rain fin a Domat. Da tut l’energia consumada en il Grischun derivian 4% dal gas. E bunamain la mesadad dal gas che la Svizra retiria, derivia da la Russia, uschia il minister d’energia. Mario Cavigelli ha respundì sin ina dumonda dal deputà socialdemocrat Lukas Horrer.

Di naziunal da sport per scolaras e scolars

Il Grischun ha interess d’organisar in di naziunal dal sport da scola e quai durant l’enviern. Il cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini ha empermess a deputadas e deputads da sclerir ils detagls cun la Confederaziun. L’idea è vegnida ord il Cussegl grond, cunquai ch’il Grischun organisescha il matg in tal di da sport per scolaras e scolars da l’entira Svizra. Bunamain 3'000 uffants sa mesiran en 12 disciplinas da sport da stad. Il Grischun fiss predestinà per in tal eveniment durant l’enviern – in eveniment che n’exista fin uss anc betg en Svizra.

Dapli lavur e dapli custs tar animals da rapina

L’Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun ha gì l’onn passà dapli lavur e dapli custs en connex cun animals da rapina, surtut causa il luf. En tut haja l’uffizi investì 8'600 uras da lavur – l’onn avant eran quai anc bun 5'600, uschia Mario Cavigelli en l’ura da dumondas dal Cussegl grond. Ils custs èn creschids da circa 600'000 francs l’onn 2020 sin 825'000 francs l’onn passà.

Protecziun civila pudess gidar il persunal d'alp

Teoreticamain fissi pussaivel d’engaschar persunas da la protecziun civila sin las alps grischunas sco agid per il persunal d’alp che ha adina dapli lavur cun proteger las muntaneras dal luf. En quest senn ha Marcus Caduff respundì ina dumonda en il Cussegl grond. El ha dentant fatg attent ch’in tal engaschi fiss limità e che la protecziun civila saja gia stada fitg occupada durant la pandemia da Covid-19 ed uss cun ils fugitivs da l’Ucraina.