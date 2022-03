En Svizra èn vegnids vendids l'onn passà pli paucs velos ch'il 2020. 493'000 velos novs muntan ina reducziun da radund 1,5%. In dals motivs principals saja anc adina las chadainas da furniziun disturbadas, communitgescha l'organisaziun da furniturs da velos svizra. Plinavant saja l'onn 2020 stà in onn da record quai che pertutga vendita da velos. Il boom da velos electrics cuntinuescha dentant. Tar la vendita dad e-bikes hai dà in plus da 9% congualà cun l'onn avant.

La branscha quinta er per quest onn cun ina gronda dumonda. Cunquai che l'aura saja quest onn fin uss stada meglra ch'il onn avant, possian ins quintar cun dapli velos sin via.

Adattà al tema

Era sche la citad da Cuira è gia pliras giadas vegnida premiada sco «citad da velo» ha l'uniun Pro Velo differentas pretensiuns e giavischs per far Cuira pli segir ed attractiv per velocipedists e velocipedistas.