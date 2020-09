En Svizra crescha il dumber d’infecziuns dal coronavirus plaun, dentant constantamain. Quai ha ditg Stefan Kuster da l’Uffizi federal da sanadad avant las medias. El ha fatg attent che la cifra da reproducziun saja actualmain aunc levet sur in, dentant sut 1,1. Da 10 cas stuess ins en Svizra pia pudair evitar 1 per cuntanscher ina stabilisaziun dals cas u schizunt ina digren, ha declerà Kuster.

Trais novs mortoris

Per la Svizra ed il Principadi da Liechtenstein ha l'Uffizi federal da sanadad annunzià la gievgia 391 novas infecziuns cun il coronavirus. La mesemna eran quai 437 novs cas ed il mardi 286. Ultra da quai ha l'uffizi registrà trais novs mortoris en connex cun il virus ed 11 persunas han stuì vegnir ospitalisadas da nov.

L’emna passada ha il BAG dumbrà sulet in zic dapli infecziuns novas, che anc l’emna avant. Concret è il dumber d’infecziuns novas aifer in'emna creschi da 2853 sin 2905.

Nova campagna dal BAG

Plinavant giaja la campagna en il cumbat cunter il coronavirus en ina nova fasa. Il nov appel «Fai simplamain!» duai regurdar da sa tegnair vid las reglas d’igiena. En mira da la campagna èn surtut persunas giuvnas che duain vegnir animadas dad inditgar lur datas da contact correctas cun ir en sortida.

Berna introducescha obligatori da mascras

Il chantun Berna introducescha in obligatori da mascras per occurrenzas grondas cun passa 1’000 persunas. Quai ha la direcziun da sanadad annunzià oz gievgia. Cun questa mesira veglia il chantun pudair lubir occurrenzas grondas. Intgins organisaturs avevan gia introducì in tal obligatori – per exempel il club da ballape YB en il stadion a Wankdorf.

Il drive-in center da test sin il terren da Bernexpo vegnia puspè avert l'entschatta october. Il chantun Berna ha dapi intginas emnas puspè dapli cas d'infecziuns. Il davos temp hajan bleras persunas s'infectà en il ravugl da la famiglia, festas privatas u tar la lavur.

A Turitg restan las mesiras enfin la fin d'october

En il chantun Turitg restan las mesiras da corona en vigur enfin la fin october. Il chantun adattescha dentant per part quellas. Uschia resta l’obligatori da mascras en butias. Nov dastgan puspè fin a 300 persunas sa chattar en ustarias, bars e clubs. Ed er là vala dentant in obligatori da mascras. Il chantun Turitg resta uschia in dals paucs chantuns en Svizra tudestga cun in obligatori da mascras en butias. Tge che quai portia, na saja anc betg cler. Ils cas da Covid-19 sajan uss stabils, La situaziun restia dentant labila, la crisa na saja anc betg surmuntada.