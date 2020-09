La polizia ha rumì oz a bun’ura la Plazza federala ch'è vegnida occupada ils ultims dis da plirs tschients activists dal clima. Persunas na sajan betg vegnidas blessadas tar l'acziun – ha communitgà la polizia. Envers Radio SRF ha il president da la citad, Alec von Graffenried, fatg bilantscha positiva da l'acziun da la polizia. I saja vegnì lavurà a moda fitg professiunala da tuttas varts.

Tenor il pledader da la Polizia chantunala bernaisa han els ordavant dà duas giadas la pussaivladad als activists da rumir la Plazza federala. Quai hajan intgins era fatg. Auters sajan tuttina restads al lieu. La polizia ha purtà davent activists. L'atmosfera è stada paschaivla, rapporta l'agentura da novitdads Keystone-SDA.

Ils activists avevan ier saira laschà scader in ultimatum da las autoritads e declerà da betg bandunar la plazza. Dentant na veglian els er betg far activ resistenza tar in’acziun da la polizia.

Dapi glindesdi occupeschan activists da clima la Plazza federala cun in camp da protest. Il moviment da clima vul far pressiun sin la politica per che quella fetschia dapli per la protecziun dal clima. Manifestaziuns sin la Plazza federala èn dentant scumandadas durant la sessiun dal parlament.