Quai ch'è capità dadens e dador las paraids da la Chasa federala ha procurà questas trais emnas per lingias grassas. Entant che la giuventetgna dal clima ha occupà la Plazza federala n'han parlamentarias e parlamentaris betg mo mess sut tetg la revisiun da la lescha da C02, els han numnadamain era debattà davart la lescha da COVID e sur d'in supplement finanzial per il Rumantsch.

1,2 milliuns francs dapli

Il parlament vul sustegnair cun dapli mezs finanzials il Rumantsch. Tuttas duas chambras han deliberà 1,2 milliuns francs per sustegnair la diaspora.

Emprender Rumantsch

Dentant n'era il Rumantsch betg mo tema en la debatta enturn il messadi da cultura, era durant il di dal plurilinguissem. In curs da Rumantsch ha purtà pli datiers a politicras naziunalas la lingua.

Vuschs dad autas e chaus cotschens

Cun tendas e parolas ha la giuventetgna dal clima occupà la Plazza federala. A Berna n'avevan betg tuts gust da l'acziun.

Ina fin suenter bunamain 3 onns

Cun la sessiun d'atun ha il parlament sin maisa la revisiun da la lescha da C02. Sgols e benzins vegnan pli chars, ed in fonds per il clima duai tranter auter gidar a finanziar novas tecnologias per reducir il C02. Ma l'ultim pled vegn discurrì a l'urna. L'opposiziun vul in referendum.

La lescha da COVID

Quella lescha surpiglia las mesiras decididas dal Cussegl federal en il dretg ordinari. Oravant tut il sustegn per affars ed economia. La lescha è dentant limitada fin l'onn 2021