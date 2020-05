Stadis Unids concedan permiss d'urgenza per test d'anticorpuls

Il concern da farma svizzer Roche da Basilea ha survegnì en ils Stadis Unids da l'America il permiss d'urgenza per ses test d'anticorpuls per il coronavirus. Tenor atgna communicaziun saja quest test adattà per percorscher persunas che sajan stadas infectadas.

Il test percorschia anticorpuls ch'il organissem dal carstgaun sviluppia suenter ina infecziun cun il coronavirus. Il test duai vegnir mess a disposiziun ad impurtants labors e Roche veglia producir plirs milliuns da quels mintga mais.

