Ulteriura runda per chattar ina persuna adattada

L'elecziun d'in nov procuratur public general, u ina nova procuratura publica generala, vegn spustada.

La cumissiun da la dretgira a Berna ha decidì, scriver ora in'ulteriura giada la plazza.

Era en la segunda runda da candidatura n'ha nagina da las persunas pudì persvader avunda.

Quai ha la cumissiun parlamentara da la dretgira decidì, suenter tadlar ils trais candidats.

La mesemna ha la cumissiun da la dretgira a Berna tadlà ils trais candidats per l'uffizi da procuratur public general. E silsuenter ha ella decidì, da scriver or in'ulteriura giada la plazza. Quai ha communitgà il president da la cumissiun, cusseglier dals chantuns Andrea Caroni. El saja da buna speranza da chattar in candidat u ina candidata qualifitgada.

L'elecziun era planisada per ils 17 da mars, durant la sessiun da primavaira dal parlament. La terza emprova pudess uss avair lieu en la sessiun da stad, ha Caroni manegià. Tar nagins dals candidats haja ina maioritad da la cumissiun pudì s'imaginar – che quai saja «nossa candidatura». Era ina proposta cun dus dals candidats n'haja betg chattà ina maioritad.

La cumissiun na vesa nagina prescha

Ch'ina schliaziun na saja anc betg sin maisa, na saja betg uschè nausch, ha ditg Andrea Caroni avant las medias. La schliaziun cun suppleant funcziuneschia davent dal 1. da settember.

Gia il december avess il parlament duì eleger il nov procuratur public federal. Ils dus davos candidats ch'eran restads suenter la fasa d'evaluaziun, n'avevan dentant betg tanschì a las aspectativas da la cumissiun da la dretgira.