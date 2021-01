L'autoritad svizra per medicaments Swissmedic ha dà glisch verda la vaccin dal producent american Moderna. Igl è il segund vaccin ch'è vegnì approvà per diever en Svizra.

Glisch verda per il vaccin da Moderna

Il vaccin vegn tranter auter er producì tar l'interpresa Lonza en il Vallais. En total ha la Svizra fin uss segirà 7,5 milliuns dosas dal vaccin. Cun il vaccin da Moderna adempleschan uss dus vaccins cunter Covid-19 il nivel da qualitad da Swissmedic.

Co il Cusseglier federal Alain Berset ha communitgà via Twitter, vegnia Moderna a furnir fin a mesemna radund 200'000 dosas.

Fin favrer vegnia la Svizra plinavant a survegnir radund in milliun dosas dal vaccin da Pfizer/Biontech e da Moderna.

Il vaccin vegn tranter auter producì en Svizra

Ina gronda quantitad dal vaccin da l'interpresa americana Moderna Therapeutics duai vegnir producida en Svizra. Il furnitur da farmazia Lonza vul producir a Visp en il Vallais fin 300 milliuns dosas a onn. Lonza ha gia il settember cumenzà cun la producziun dal vaccin - da gliez temp anc en ils Stadis Unids. Silsuenter ha il concern er cumenzà en Svizra cun la producziun. Per realisar la quantitad da 300 milliuns dosas ad onn vul Lonza stgaffir 200 plazzas.

Lonza producescha en il Vallais, sin incumbensa da Moderna, il vaccin per tut ils martgads cun excepziun dals Stadis Unids. Moderna sez aveva avrì l'avust in center a Basilea per promover la producziun dal vaccin.