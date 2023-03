Suenter ils ferms terratrembels avant in mais en la Tirchia e la Siria ha la Svizra emess 19 visums per persunas pertutgadas che vulan viagiar tar parents en Svizra, ha communitgà il secretariat statal per migraziun (SEM) sin dumonda da l'agentura da novitads Keystone-SDA. Quels valan per mintgamai trais mais.

204 dumondas per in visum sajan anc pendentas. La gronda part, vul dir 167 èn dumondas inoltradas a l'ambassada svizra ad Istanbul en la Tirchia. La represchentanza svizra en il Beirut libanais ha survegnì enfin il glindesdi 37 dumondas da visum sco quai ch'i aveva num vinavant tar il SEM.

Tgi ha in dretg sin in visum?

Da l'uschenumnada procedura da «fast-track» ch'è vegnì introducida da la Svizra per dumondas da visum da las regiuns pertutgadas en Tirchia ed en Siria po profitar, tgi ch'ha pers l'abitaziun entras il terratrembel e ch'ha stretgs parents en Svizra. Latiers tutgan conjugals, geniturs, tats e tattas, uffants sco er biadis minorens – betg dentant fragliuns.