cuntegn

Passlung staffetta umens - Trumpada per quartet svizzer

La staffetta svizra cun Dario Cologna, Jonas Baumann, Candide Pralong e Roman Furger cuntanscha be il 7avel plaz en la cursa da 4 giadas 10 kilometers. Enstagl da pudair cumbatter per ina medaglia han ils svizzers stuì sa cuntentar cun in diplom olimpic.