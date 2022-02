A l'urna vegnan oz quatter fatschentas federalas, plinavant spetgan en il Grischun diversas votaziuns sin stgalim communal.

Decisiuns en vischnancas

Pliras vischnancas cloman il suveran a votaziuns a l'urna. Uschia decida per exempel il suveran da Cuira davart in'iniziativa che vul che la citad auza las contribuziuns annualas per la tgira d'uffants, sco er davart dus credits per occurenzas da sport. A Flem e Tusaun votescha la populaziun davart credits per engrondir il spazi da scola. Lantsch e Zezras decidan mintgamai davart in nov model da direcziun en vischnanca, perquai dovri en omaduas vischnancas ina midada parziala da la constituziun.

Quatter votaziuns federalas