A partir dal prim da fanadur 2021 datti novaziuns tar las leschas da telecommunicaziun. Qua ina survista dals pli impurtants puncts:

«Roaming» – Trapla da custs

Davent da quest onn èn ils providers da telefonia en Svizra obligads d’introducir ina limita da custs da roaming ch’il client sa definir sez. Cura che la limita da Megabytes en l’exteriur è cuntanschida sa blocca l’internet automaticamain. Vinavant ston ils providers infurmar ils clients en furma scritta ina giada ad onn davart las ristgas da «roaming». Ultra da quai na valan pachets da datas per l'exteriur betg pli mo per 30 dis mabain per in entir onn.

Filter da spam per telefons

Da nov ston ils providers filtrar ils telefons stentus da reclama. Cun in program intern ston Swisscom e Co. chattar ora sch’i sa tracta tar il numer da reclama u betg. La finamira èsi ch’il program identifitgescha quai uschè svelt sco pussaivel, uschia ch’i na scalina gnanc tar il retschavider.