cuntegn

Activitads or en la natira - Scarsolar è en moda

In enviern sco or dal cudesch – blera naiv e pistas optimalas. Il desideri d’esser activ ora en la natira è tar blers aut. Dentant per evitar fullas en quest temp dal coronavirus desistan blers dad ir cun ils skis. Uschia han variantas alternativas conjunctura auta – per exempel il scarsolar.