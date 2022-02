Svizra refusa pachet da mesiras per las medias

Mesiras per las medias

La Confederaziun na duai betg sustegnair cun ulteriurs daners las medias localas e regiunalas. Il suveran ha refusà il pachet da mesiras per las medias e cunquai decis cunter l'avis dal Cussegl federal e parlament.

Mesiras per las medias Svizra: Pachet da mesiras per las medias GEA 45.4% 1'085'237 Vuschs

NA 54.6% 1'303'243 Vuschs Participaziun a la votaziun 44.1% Cumpart da GEA en %













100

65

60

55

50

45

40

35

0 Selecziunar chantun Argovia Appenzell Dadens Appenzell Dadora Berna Basilea-Champagna Basilea-Citad Friburg Genevra Glaruna Grischun Giura Lucerna Neuchâtel Sutsilvania Sursilvania Son Gagl Schaffusa Soloturn Sviz Turgovia Tessin Uri Vad Vallais Zug Turitg Resultat final Chantun GEA % Vuschs

Na % Vuschs

Funtauna gfs.berna Avrir la box Serrar la box Las calculaziuns approximativas fa l'institut da perscrutaziun gfs.berna sin incumbensa da l'entira SRG SSR. Quellas sa basan sin vischnancas da referenza che tramettan al team da gfs.berna lur resultats finals. La quota da sbagls munta a +/- 3,0 puncts procentuals.

Il Cussegl federal ed il parlament hajan surchargià la fatschenta, quai è in dals arguments per il naufragi a l'urna.

audio Adrian Camartin: Co è il Na da declerar? 05:09 min, RTR Audio dals 13.02.2022. laschar ir. Durada: 05:09 minutas.

Grischun di Na

Grischun: Pachet da mesiras per las medias GEA 47.3%, Na 52.7% GEA 47.3%

Na 52.7% Resultat

Il pli cler ha la vischnanca Furna ditg Na, quai cun 75% da las vuschs, suandà da Rongellen en la regiun Viamala. Medemamain cler Na han ulteriuras vischnancas en il Partenz ditg, numnadamain Cunters, Luzein, Küblis, Jenaz e Grüsch. Il pli ferm sustegn per il pachet da mesiras per las medias hai dà en las vischnancas da lingua taliana, Buseno (70% Gea), suandà da las vischnancas Calanca e Soazza. Resguardà tuttas vuschs en ina regiun han sulettamain la regiun Bernina e la regiun Surselva sustegnì il pachet da mesiras per las medias.

En il chantun Grischun munta la participaziun a la votaziun a 40,2%.

Funtauna votaziuns GR Avrir la box Serrar la box RTR sa basa sin las datas che la Chanzlia chantunala dal Grischun metta a disposiziun. Quellas èn da chattar sin https://abstimmungen.gr.ch/.

La finamira dal pachet da mesiras

Parlament e Cussegl federal vulevan sustegnair medias localas e regiunalas. La finamira era tranter auter da promover medias online u da schlargiar il sustegn da reparter gasettas. Uschia vulevan ins purtar fatg al quint che las medias han adina damain entradas ord reclamas ed inserats. In comité ha fatg il referendum cun l'argument ch'i na dovria betg quest sustegn.