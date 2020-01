La communicaziun diplomatica tranter ils Stadis Unids e l’Iran va sur la Svizra. Sch'ils Stadis Unids vulan dir insatge a l’Iran u sche l’Iran vul discurrer cun ils Stadis Unids vegn la Svizra clamada. Sco in postin maina quella ils messadis dad in pajais a l’auter. Il mandat da protecziun n'è però nagina incumbensa da mediatura.

Sche dus rumpan las relaziuns diplomaticas

Quest servetsch porscha la Svizra, sche dus stadis interrumpan las relaziuns diplomaticas. Quai ch'è il cas tranter l’Iran ed ils Stadis Unids da l’America.

Dapi 40 onns, pia dapi il 1980, ha la Svizra il mandat da protecziun per ils Stadis unids en l’Iran. Vul dir che la Svizra represchenta ils interess dals Stadis Unids en l’Iran. Quai na vul dentant betg dir, che la Svizra piglia posiziun, respectiv sustegna ils Stadis Unids en ils affars consulars en l’Iran. La Svizra na piglia betg posiziun per in dals dus stadis, mabain resta neutrala. Quai è il «A» ed il «O» per porscher in mandat da protecziun. Il mandat duai numnadamain mantegnair in chanal da communicaziun diplomatic tranter ils dus pajais.

L'unic che la Svizra ha ditg envers ils dus stadis è, ch'els duessan evitar mintga escalaziun pussaivla.

Ils mandats da protecziun da la Svizra Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Il mument ha la Svizra 7 mandats da protecziun: Per ils Stadis Unids da l’America en l’Iran

Per l'Iran en Canada

Per l'Iran en l'Egipta

Per l'Iran en l’Arabia Saudita

Per l’Arabia Saudita en l’Iran

Per la Russia en la Georgia

Per la Georgia en Russia Ils mandats tutgan tar ils uschenumnads «buns servetschs» da la Svizra. Stadis pon dumandar per in tal mandat ubain che la Svizra porscha ord atgna voluntad in mandat da protecziun. Durant la segunda guerra mundiala aveva la Svizra passa 200 mandats da protecziun per 35 differents stadis.

Per il mument mintga di en contact

Ils ultims dis è l’ambassada Svizra vegnida convocada duas giadas dal ministeri da l’exteriur da l’Iran; Ina giada suenter che ils Stadis Unids han mazzà il general da l’Iran Soleimani. Precara era la situaziun dentant gia avant ed uschia vegniva er l'ambassada convocada.

Ins fa ina differenza sche l’ambassada vegn clamada ubain sch'i dat inscunters. Ed inscunters dettia quai per il mument mintga di. Mintgatant era plirs al di, ha confermà il Departament da l’exteriur da la Svizra envers RTR.

Maisa radunda al WEF

Nua che la Svizra pudess giugar ina rolla è al Forum mundial d’economia che ha lieu en duas emnas a Tavau. Qua na giogan ils servetschs diplomatics da la Svizra però nagina rolla, ma la Svizra sco lieu per l’inscunter. Spetgads vegnan numnadamain giasts cun rangs pli auts or da tut ils pajais involvids en il conflict da l’Iran.

