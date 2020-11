Grono

14 persunas candideschan per ils 15 sezs dal cussegl communal per la perioda d'uffizi 2021 - 2024. Vitiers decida il suveran davart in credit da 1,55 milliuns francs per il mantegnair e per segirar il flum Calancasca e davart il mandat da prestaziun a la Regiun Moesa per administrar il register funsil dal circul.