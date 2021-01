Per intgins chors dal district Engiadina e Vals dal Sid pudess la situaziun actuala avair consequenzas fatalas.

Dapi bunamain in onn na pon chors betg pli far provas e concerts. Il chantar en cumpagnia è numnadamain vegnì scumandà il mars passà. La dirigenta dal district Engiadina, Bregaglia, Puschlav e Val Müstair, Ladina Simonelli, fa gronds quitads, co ch’i va vinavant cun intgins chors.

La fin per in u l’auter chor

Il fatg che intgins chors stettian gia sin chommas falombras – er causa ch’igl han difficultads da chattar novs commembers – pudess la situaziun actuala esser il stumpel ch’in u l’auter chor en il district mora.

Pli lung ch’il scumond da chantar cuntinuescha – e pli grond è il privel ch’intgins chors moran.

Finamira a lunga vista

Il pli impurtant en la situaziun actuala è tenor Ladina Simonelli, da tuttina betg perder il contact, sche necessari er sur telefon – e d’avair ina finamira a lunga vista. Per ils chors da las valladas dal Sid è quai segir la festa da chant districtuala en Val Müstair, ch'è vegnida spustada da quest onn sin l’onn 2023.