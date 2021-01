Il chor viril Surses è cun passa 50 commembers in grond chor ed era giuvens chantadurs chattan la via en las retschas. Il chor maschadà baselgia da Breil aveva avant il temp da corona 30 commembras e commembers, entant han tschintg abditgà.

Il chor viril da Surses, il chor da la vallada, è in grond chor. Passa 50 umens vegnan mintgamai a chantar. Il mument n’ha il chor betg da sbatter cun sortidas. Quai ha surtut era da far cun il project actual dal chor. Gia avant il temp da corona era previs che quel cuzzia sur dus onns. Uss ch’ins ha stuì stuschar il concert, vegn quel a durar trais onns, di il president Giancarlo Lozza. Sulet in commember haja il mument abditgà, ma ord motivs da sanadad e betg pervi da corona. Impurtant saja dentant adina puspè da chattar il dialog cun ils giuvens, ed uschia da motivar els da vegnir a chantar. Quai è gartegià ils ultims onns stupent, di Giancarlo Lozza.

Quants vegnan anc a chantar, cura ch’ins po puspè?

Il chor maschadà baselgia da Breil è in chor cun 30 commembras e commembers. La gronda part è en ina vegliadetgna da sur 50 onns, di la presidenta Gabriela Spescha. Uschia è la gronda dumonda per la dunna: Quantas chantaduras e chantadurs vegnan anc suenter la pausa sfurzada?

Fin uss sajan tschintg commembers sortids dal chor. La gronda part ord motivs da vegliadetgna. Sche tuts 25 che restian vegnian puspè, alura saja quai bun. La tenuta positiva stoppian ins mantegnair, ed era las experientschas fatgas suenter l’emprima pausa sfurzada, laschia guardar positiv en il futur. Lura sajan quasi tuts vegnids gugent a chantar e quai motiveschia era da far vinavant, di Gabriela Spescha.