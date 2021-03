Il Cussegl federal haja memia blera pussanza en la crisa da corona. Gea, el haja schizunt transfurmà la Svizra en ina dictatura – uschia la renfatscha da tscherts parlamentaris. La retschertga che l'institut demoscopic Sotomo ha fatg per incumbensa da la SSR mussa percunter che la populaziun vesa quai in zic auter.

La confidenza da la populaziun en il Cussegl federal crescha puspè

Durant l'emprima unda d'infecziun la primavaira passada giudeva il Cussegl federal grond sustegn da la populaziun. Fin 2/3 da las Svizras e dals Svizzers eran lura da l’avis, ch'el fetschia ina buna lavur en il cumbat cunter il coronavirus. En la segund'unda ch’ha cumenzà l'atun passà è quai dentant sa midà. Tant en la retschertga da l’october 2020 sco era dal schaner 2021 avevan pli pauc che 40% da las persunas dumandadas inditgà, ch'ellas hajan anc confidenza en la lavur dal Cussegl federal. Uss è quai puspè sa midà. Il mars 2021 è quest dumber puspè s’augmentà sin bunamain 50%.

Tenor Michael Hermann da Sotomo ha quai da far cun il fatg, ch'il Cussegl federal ha puspè surpiglià pli fitg il commando en il cumbat cunter il coronavirus ed ha era decis mesiras nunpopularas che han manà ad ina reducziun clera da las infecziuns novas.

Giavisch versus realitad

Malgrà che la chapientscha per la lavur dal Cussegl federal è puspè creschida, n'è la populaziun tuttina betg cuntenta cun tut. Suenter in onn crescha la malpazienza. Serrar butias e restaurants. Per ina gronda part da la populaziun van quellas mesiras memia lunsch. Ed il dumber da las persunas ch’èn da quest avis crescha cuntinuadamain dapi l'entschatta da la crisa da corona avant in onn. Lu eran 9% dals dumandads da l’avis che quellas mesiras dal Cussegl federal giajan memia lunsch. In onn pli tard, il mars 2021, è quai cun 46% gia bunamain mintg’autra persuna. Be pli 12% dals dumandads èn da l'avis ch'il lockdown actual na giaja betg lunsch avunda.

Questa midada da tenuta sa mussa er areguard il giavisch dad avrir pli spert l'economia e da bainprest desister da restricziuns da la vita privata. Passa la mesadad da las persunas ch’han respundì las dumondas vulan per exempel gia avrir la fin da mars las ustarias. Mintga segunda persuna vul fin lura er puspè avrir ils centers da sport e da fitness. Tut auter vesa quai il Cussegl federal. El ha annunzià da ponderar dad avrir quellas localitads il pli baud en il decurs da l’avrigl.

Facit

Malgrà tut quai: Las persunas dumandadas paran dad esser cuntentas ch'il Cussegl federal maina la Svizra a moda precauta tras la crisa. 61% dad ellas èn da l’avis che la strategia da la regenza saja adequata u perfin memia preschada.

La retschertga Avrir la box Serrar la box L'institut demoscopic Sotomo ha fatg la retschertga per incumbensa da la SRG SSR. En tut han 49'909 persunas respundì las dumondas publitgadas online tar RTR, SRF, RSI, RTS e Swissinfo. Questa 7avla retschertga davart la crisa da corona è vegnida fatga tranter ils 9 ed ils 15 da mars 2021. La quota da sbagls munta a +/- 1 punct procentual.

