L’Institut Otalpin a Ftan ha gì dis turbulents. La novitad ch'il gimnasi da l'Engiadina Bassa sto serrar è sa derasada sco in fieu en il Grischun. In sguard enavos.

21 da fanadur 2015 – La nova funesta

Il mardi l'avantmezdi han ils geniturs dals 90 scolars da l'Institut Otalpin a Ftan survegnì la brev che l’institut serria sias portas. Quella decisiun è vegnì quatter emnas avant il cumenzament da scola. «Igl è sgarschaivel ch’insatge uschia po capitar» ubain «igl è crudà ensemen il mund», uschia hai tunà a la saira d'infurmaziun per ils geniturs.

Il gimnasi en l'Engiadina Bassa cun cifras da scolars che gevan dapi l'onn 2008 adina pli ferm enavos. Vegn anc tiers, ch'ins ha midà or entaifer dus onns trais giadas il rectur. Ed er il label da «Swiss Olimpic» perda la scola media.

Il punct decisiv per la serrada: las finanzas. Sin onns or avess l'institut duvrà in sustegn massiv da las vischnancas. Quai ha declerà Johannes Flury, da lez temp president dal cussegl administrativ da l'institut. La finala mancavan a l’Institut Otalpin mintg’onn 1,5 milliuns francs, uschia Flury. Vinavant cumbattava il gimnasi en l'Engiadina Bassa cun cifras da scolars Tut las stentas da chattar investiders e donaturs sajan stadas adumbatten. Els avessan duvrà 8 fin 10 milliuns ils proxims 5 onns.

23 da fanadur 2015 – Martin Jäger sa defenda

Che la scola media a Ftan sto serrar las portas saja ina necessitad economica, ha ditg cusseglier guvernativ Martin Jäger. Il svilup demografic dals ultims onns stoppia avair consequenzas tar las scolas medias privatas.

I na po betg esser che las classas vegnan adina pli pitschnas en tuttas scolas. Quai na renda betg pli.

Da perder il gimnasi saja dentant ina gronda sperdita per la regiun, ha ditg Jäger. Ella perdia tras quai attractivitad da viver. Per il chantun percunter saja quai da supportar.

24 da fanadur 2015 – nova speranza

Cun ina charta ha ina gruppaziun da geniturs da scolars da l’Institut Otalpin a Ftan (IOF) lantschà in'acziun per rimnar raps. Sut il titel «Nus essan IOF» dumondan ils iniziants ils geniturs sch’els fissan pronts da surpigliar custs da scola d’almain 500 francs per mais da lur uffant.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Geniturs na dattan betg si la speranza 24.07.2015

29 da fanadur 2015 – il return da la scola media

Mo in’emna suenter l’annunzia che la scola media en l’Engiadina Bassa serria sias portas, è la situaziun sa midada. Grazia a l'engaschament d’ina gruppa d’interess cun geniturs ed autras organisaziuns èsi reussì da rimnar radund 1 milliun francs. L'Institut Otalpin Ftan resta avert – almain a curta vista.

La schliaziun: Scuol cumpra l'institut Otalpin Textbox aufklappen Textbox zuklappen La vischnanca da Scuol pudess cumprar ils bajetgs da l'institut ed uschia garantir il manaschi. Ensemen cun ils daners rimnads avess l'institut lura ils meds finanzials per surmuntar il temp fin la votaziun ch'ha probablamain lieu l'october. Tenor ina communicaziun a las medias vegnian ins immediat ad elavurar novas strategias per il futur da l'institut. Latiers tutgian concepts per novs models da scola, l'evaluaziun d'eventualas cooperaziuns educativas cun la regiun ed il diever extrascolar dals bajetgs.

Il cusseglier guvernativ Martin Jäger fa dentant vinavant attent a la problematica da las scolas medias en il Grischun. «Nus avain memia bleras scolas medias en il chantun, tuttas han memia paucs scolars e tuttas fan pli u main il medem», di il schef dal Departament d'educaziun dal Grischun.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Institut Otalpin Ftan resta avert 29.07.2015 Cun video

14 avust 2015 – Fundaziun d'ina nova societad

Ina gruppaziun da geniturs e simpatisants da la scola a Ftan ha fundà ils 14 d’avust la nova societad «Pro Institut Otalpin Ftan». Quella duai gidar a mantegnair e promover l’Institut Otalpin Ftan sco instituziun da scolaziun e da promoziun da sport, sco er da la lingua rumantscha sin l'intschess rumantsch.

16 avust 2015 – Nova direcziun

A partir da l'october surpiglian Ursula e Beat Sommer la direcziun dal gimnasi en Engiadina Bassa. Elisabeth Steger Vogt ch'ha manà l'Institut Otalpin Ftan durant la fasa da restructuraziun ha decidì da bandunar il gimnasi en Engiadina Bassa e s'orientar professiunalmain da nov.

21 avust 2015 – Cussegl d'administraziun vul sa retrair

Il cussegl d'administraziun da l'institut Otalpin Ftan sa retira in corpore sin la radunanza extraordinaria ils 19 da settember. Per entant lavura il rectur Sven A. Kohler anc e survegn sustegn d'ina nova gruppa strategica. Da quella fa era part Beatrice Tschanz, l'anteriura scheffa da communicaziun da la Swissair.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina I suffla in nov vent 21.08.2015 Cun audio

Il team strategic propona d'eleger sco novs commembers dal cussegl d'administraziun: Jon Peer, Christian Fanzun, Sven A.Kohler, Paul Häring e Beatrice Tschanz. Cun exepziun dal capo communal Christian Fanzun èn tuts en la nova gruppa strategica.

24 avust 2015 – emprim di da scola

76 scolaras e scolars han cumenzà il nov onn da scola a l’Institut Otalpin a Ftan. Quai suenter in temp fitg turbulent.

Scolaras e scolars han cumenzà l’onn scolastic cun in'acziun da solidaritad, durant quella han els memorisà lur improntas dal det sin in purtret da la scola cun il titel: Il HIF ha in avegnir – il HIF essan nus.

Legenda: Ils uffants crain vi da l’avegnir da l’IOF. RTR, Anna Caprez

22 da settember 2015 – Nov persunal

La radunanza extraordinaria dals acziunaris da l'Institut Otalpin a Ftan ha elegì ses nov cussegl administrativ:

Jon Peer, president dal cussegl daministrativ

Beatrice Tschanz

Christian Fanzun

Paul Häring

Sven A. Kohler

Duosch Fadri Felix

A chaschun da la radunanza d'acziunaris extraordinaria è era vegnì preschentà il nov CEO ad interim.

Legenda: Stefan Prebil, il nov CEO ad interim dal Institut Otalpin Ftan RTR

26 d'october 2015 – Vischnanca da Scuol sustegna «l'insti»

La radunanza communala da Scuol ha ditg gea quasi unanimamain a l'emprest da 3 miliuns francs per l'Institut Otalpin a Ftan. L'emprest duai gidar a salvar la scola. Anc questa stad aveva decidì il cussegl administrativ vegl da stuvair serrar las portas.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Cler gea ad emprest da 3 milliuns per Institut Otalpin 27.10.2015 Cun video

6 da december 2015 – Nova strategia

Cun nov in responsabel da marketing ed ina persuna ch'è responsabla per acquirir scolars novs vul l’Institut Otalpin Ftan guadagnar dapli scolars. La scola duai era esser pli attractiva per scolars internaziunals. La finamira è dad augmentar il dumber da scolars dad oz 76 sin radund 130 scolaras e scolars.

21 da fanadur 2015 – In onn suenter

In onn pli tard prov'ins anc adina da rabagliar nà cifras nairas en ils rendaquints. In temp turbulent che resta en memoria. Era al nov president dal cussegl d'administraziun, Jon Peer che è uss dapi bundant in mez onn al timun da la scola. L’um cun ragischs engiadinaisas fa ina prima bilantscha anc pauc euforica. Il numer da scolars resta bass era per il proxim onn da scola ed è in dals pli gronds quitads da la scola.

7 settember 2016 – Martin Jäger il visier

Tenor in rapport da la gasetta Südostschweiz vegn crititgada la pratica dal chantun da conceder pajaments sin dumondas da finanziaziun. L'administraziun chantunala ha refusà duas dumondas da l'Institut Otalpin a Ftan: D'ina vart la dumonda per CHF 300'000 da la promoziun da l'economia, da l'autra vart in sustegn finanzial per il 10avel onn da scola.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Institut Otalpin a Ftan crititgescha Chantun 06.09.2016

Il cusseglier guvernativ Martin Jäger na va betg d'accord cun la critica da l'Institut Otalpin a Ftan. Ins na possia betg sustegnair ina da las scolas medias privatas cun raps dal chantun. Quai fiss malgist envers tut tschellas scolas medias. Era tar la dumonda da sustegn per il 10avel onn da scola a Ftan divergeschan ils puncts da vista: Il cusseglier guvernativ Martin Jäger di che ina tala dumonda na saja betg arrivada da Ftan. Jon Peer di ch'ins haja inoltrà la dumonda, il chantun haja dentant pretendì anc ulteriurs documents

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Engiadina Martin Jäger na lascha betg valair critica da Ftan 07.09.2016 Cun audio

31 da mars 2017 – novas purschidas

Novas purschidas duessan manar scolaras e scolars a Ftan. Prioritad ha la realisaziun dal 10avel onn da scola. Per l’Institut Otalpin ed era per la masteranza regiunala pudess quest 10avel onn esser d’avantatg. Generar per l'Institut Otalpin dapli scolaras e scolars e per las fatschentas chattar uschia la dretga persuna per il giarsunadi.

30 d'avrigl 2017 – Betg anc sur la muntogna vi

48 acziunaris èn stads preschents a la radunanza generala extraordinaria da l'Institut Otalpin a Ftan. Il tema central eran las finanzas. Per l’onn da scola 2016/17 èn segiradas las finanzas. Però senza novs raps n’èsi betg pussaivel da manar enavant la scola ils proxims onns.

11 da december 2017 – Perdita da milliuns, tuttina optimissem

L’onn da gestiun 2016/17 ha l’Institut Otalpin Ftan fatg in minus da bundant 2,3 milliuns francs. Quellas cifras n'èn betg ina surpraisa ed èn en il rom dal plan da fatschenta ch'è vegnì preschentà avant 3 onns.

Vinavant ha l'Institut fatg in augment d'acziuna. Quai saja dentant stat stentus. En la regiun èsi vegnì segnà memia paucas aczias, uschia han ils responsabels stuì ir a la tschertga d'auters investurs. La gruppa da furmaziun Svizra-Asiatica SCC Education Group SA, la Matthias Gubler SA e la Forum Capital Management SA possedan uss ina maioritad d’aczias da l'Institut Otalpin Ftan.

16 avust 2018 – Nova direcziun

A partir da l'october surpiglian Ursula e Beat Sommer la direcziun dal gimnasi en Engiadina Bassa. Elisabeth Steger Vogt ch'ha manà l'Institut Otalpin Ftan durant la fasa da restructuraziun ha decidì da bandunar il gimnasi en Engiadina Bassa e s'orientar professiunalmain da nov.

28 da schaner 2019 – Il turn around n'è anc betg gartegià

Pli bass na dastgia quai betg ir cun la quantitad da scolaras e scolars a l'Institut Otalpin a Ftan, di il nov directur Beat Sommer. Dapi l'october 2018 maina el ensemen cun sia dunna la direcziun. Tenor Beat Sommer hajan ins ils ultims onns focussà memia fitg sin il martgà chantunal e naziunal. Il potenzial en Svizra saja memia pitschen. L’Institut Otalpin sto daventar activ en ils pajas da l’Europa Orientala ed en l'Asia cun focus sin la China.

21 da fanadur 2020 – Tschintg onns èn passads, ed uss?

Anc il december 2019 er ins plain speranza da pudair beneventar dapli scolars internaziunals, ma lura è vegnì il coronavirus. Per surmuntar la fora preves'ins ussa d’augmentar l'emprest da la vischnanca da trais sin tschintg milliuns francs. La finamira è da pudair mantegnair era en l'avegnir l’Institut Otalpin a Ftan.