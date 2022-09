Zanetti u Rauch per Scuol?

Scuol tschertga ina successura ubain in successur per il capo Christian Fanzun. Per il presidi candideschan Aita Zanetti (Allianza dal Center) e Reto Rauch (PPS). Omadus represchentan il circul da Suot Tasna en il Cussegl grond – Aita Zanetti è dapi l'onn 2019 vicepresidenta da Scuol. Ultra da quai elegia la populaziun er la suprastanza communala.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Aita Zanetti cunter Reto Rauch Cumbat per presidi da vischnanca 08.09.2022 Cun video

Ils da Scuol decidan plinavant davart in scumond da fieus artifizials e rachetas. Questa midada aifer la lescha da polizia propona la vischanca sin basa d'ina moziun inoltrada il schaner. Insumma vegn la la lescha da polizia precisada en plirs puncts, per exempel er il scumond da campar suenter il cas avant Tribunal federal.

Quinter u Beer per Glion?

A Glion decida in segund scrutini tgi che daventa president communal e successur da Carmelia Maissen. Suenter che Silvio Dietrich (PS) è sa retratg suenter l’emprim scrutini, datti in cumbat tranter Claudio Quinter (Allianza dal Center) e Marcus Beer (senza partida). La constituziun da la vischnanca Ilanz/Glion lascha avert tut las opziuns per il segund scrutini: Er novs candidats u novas candidatas pon s’annunziar per il presidi communal.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Presidi da Glion Duel tranter Beer e Quinter en il segund scrutini 22.08.2022 Cun audio

Il veder u in nov per la Tumleastga?

Per il presidi cumbattan Pius Giger ed Othmar Caviezel. Pius Giger è pir dapi il schaner president communal da la Tumleastga e successur da Werner Natter. Uss – tar las elecziuns ordinarias per la perioda 2023-26 - datti puspè in cumbat: Ses cuntracandidat Othmar Caviezel maina ina firma da bajegiar, è pur biologic ed autur d’istorgias e ditgas da la Tumleastga. Plinavant elegia la Tumleastga er quatter commembers per la suprastanza – a disposiziun stattan tschintg persunas.

Trais vulan il presidi da Zezras

Ils da Zezras han la schelta tranter trais persunas per la successiun dal president communal Peter Lang. Quest trio è: Il mainafatschenta dal Tecnoparc Grischun Eugen Arpagaus (Allianza dal Center) che ha manà passa dus decennis l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun, lura il pur e deputà Benjamin Hefti (PPS) ch'è stà plirs onns en la suprastanza communala ed il mecanist Daniel Freund (senza partida) che vegn purtà da la PLD. Plinavant elegia Zezras er la suprastanza communala.

Poschiavo elegia ses podestà

Il Puschlav ha dad eleger ses president communal e quatter commembers per la suprastanza per ils onns 2023-26. Il president en uffizi Giovanni Jochum (PLD) - ch'era vegnì elegì l'onn 2018 - vul restar «podestà».

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Poschiavo Per la suprastanza manca anc ina candidata u in candidat 10.09.2022 Cun audio

San Murezzan ha la schelta per la suprastanza

La populaziun da San Murezzan elegia ina nova suprastanza communala. Per ils quatter sezs candideschan set persunas. Surtut la dispita aifer la PLD ha procurà per emoziuns e discussiuns. Per il parlament ha San Murezzan tuttina bleras candidaturas sco sezs, perquai na dovri nagin scrutini.

Zernez tscherna la suprastanza

A Zernez han lieu elecziuns communalas, tranter auter èsi da tscherner ina nova suprastanza communala. Per ils sis posts candideschan sis persunas. Sco president communal era Domenic Toutsch gia vegnì elegì il matg.

Nova suprastanza per Bever

En la vischnanca da Bever datti in cumbat per l'elecziun en suprastanza communala. En tut candideschan sis umens per ils quatter sezs, ha communitgà la vischnanca. Dus suprastants d'enfin quai candideschan per in'ulteriura perioda d'uffizi – il 2023 enfin 2025. Ils ulteriurs quatter candidats èn novs. Per il presidi candidescha be ina persuna – l'actual president da Bever Fadri Guidon che candidescha per in'ulteriura perioda d'uffizi.

Cuira decida davart Cuira Vest

La staziun a «Cuira Vest» duai vegnir pli gronda. Ina nova staziun moderna duai remplazzar la fermada dal tren actuala. Suenter ch’il parlament ha gia approvà unanimamain il project ed il credit da 20,7 milliuns francs, decida uss anc la populaziun da Cuira. En tut muntan ils custs a 60,8 milliuns francs e l'avertura da la nova staziun è planisada per la stad 2026.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Svilup dal quartier Staziun da tren per Cuira Vest 05.05.2022 Cun video

Plinavant decida il suveran davart ina contribuziun annuala da maximalmain 521'000 francs a l'uniun «Rait per spazi cultural». Questa uniun è responabla per metter a disposiziun locals da prova e d'inscunter per teater, saut, musica, litteratura etc. Gia l'onn 2010 avevan represchentants da la cultura inoltrà ina petiziun cun passa 2'500 suttascripziuns e fatg attent ch'i manchia spazi cultural a Cuira.

Surses dovra dapli daners

Ils da Surses voteschan davart in credit supplementar da 1,1 milliun francs per l’Arena da sport La Nars a Savognin. Ils 4,5 milliuns ch'il suveran ha concedì il mars na vegnian betg a tanscher per realisar il project, argumentescha la vischnanca. Il motiv saja la chareschia ed en spezial pli auts custs per material da construcziun. La radunanza communala ha gia deliberà il credit.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Radunanza communala Surses Dapli daners per arena da sport e discussiuns davart lavuratori 30.08.2022 Cun audio

Lantsch sa protegia cunter aua gronda

Ils da Lantsch decidan davart in credit da 4,6 milliuns francs per mesiras da protecziun cunter aua gronda a Val Tgiertschen e Runcalatsch. La charta da privels ch'è vegnida surlavurada mussa in privel per il territori abità, tranter auter tras las bovas da Runcalatsch e Val Tgietschen. En omadus lieus datti gia rempars da protecziun che tegnan enavos la glera, quels ston dentant vegnir adattads. La radunanza communala ha gia deliberà il credit.

A Trun vai per fieus e firads

Il suveran da Trun decida davart ina nova lescha da polizia. Quella prevesa tranter auter in scumond da fieus artifizials per proteger ils animals, minimar il privel d'incendis ed evitar rument. La vischnanca vul era far urden cun rulottas che van a far vacanzas si culm, quai enten definir plazzas da campar. Plinavant scumonda la lescha da polizia activitads sco segar u autras lavurs enturn chasa durants ils dis da ruaus publics e locals. Per garantir la protecziun da datas duain era traplas per fotografar animals selvadis vegnir scumandadas sin terren public. Il parlament communal ha gia acceptà las midadas.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Lescha da polizia Naginas traplas fotograficas a Trun 14.06.2022 Cun audio

Schiers e ses areal d'industria

A Schiers vai ina giada dapli per il parc da mastergn planisà datiers da la staziun. Concret duain votantas e votants dar il consentiment da betg mo stgaffir spazi economic, mabain er spazi per cultura e sport sin l'areal. Perquai èsi necessari da precisar la lescha da bajegiar.

Ils plans per quest areal han gia cumenzà avant 10 onns. La vischnanca aveva vendì l'areal ad ina gruppa d'investurs, damai che quella n'han dentant realisà nagut, ha Schiers puspè cumprà enavos il terren avant dus onns. Uss fa in nov investur ina nov'emprova da crear in areal cun spazi d'industria e d'abitar – dentant er cun localitads per sport e cultura. La radunanza communala ha gia approvà la midada.

Tavau dovra nova deponia

La populaziun da Tavau decida davart engrondir la chava da glera «Tola» e sto perquai reveder la planisaziun locala. I va surtut per stgaffir là ina nova deponia per material da stgavament e da construcziun. Il parlament ha approvà unanimamain il project, er cun l'argumentaziun da porscher ina deponia en vischnanca per ch'il material na stoppia betg vegnir transportà davent.